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Библиотеку нового поколения за 10 млн рублей создадут в Усть-Илимске

Центральная городская библиотека имени Н.С. Клестова-Ангарского в Усть-Илимске Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в федеральном конкурсе на создание библиотеки нового поколения, сообщается на сайте местной администрации.

Средства направят на обновление пространства и книжного фонда, покупку мультимедийного оборудования, создание доступной среды. Проект реализуют в 2021 году.

Библиотеки нового поколения создаются в рамках национального проекта «Культура», который реализуется в 83 регионах России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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