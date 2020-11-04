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Еженедельно в Иркутской области открываются новые госпитали для лечения коронавируса – минздрав

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая во время прямого эфира, который прошел на странице регправительства в соцсети «ВКонтакте», заявила, что новые госпитали в Приангарье открываются еженедельно.

«Практически каждую неделю мы открываем несколько госпиталей на территории Иркутской области. За последнее время у нас был открыт большой госпиталь в Братске на базе Братской городской больницы №5, дополнительные койки появились и в санатории «Юбилейный» для больных средней тяжести заболевания», – отметила Голенецкая.

Кроме того, за последнее время для больных коронавирусом полностью переоборудовали одно из отделений горбольницы №5 в Иркутске, расположенное в отдельном здании.

На сегодняшний день в регионе работают семь основных госпиталей и 49 – резервных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Еженедельно в Иркутской области открываются новые госпитали для лечения коронавируса – минздрав
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