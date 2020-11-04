Мэрия Братска сообщила о срыве сроков благоустройства площади Дворца искусств

Власти города Братска Иркутской области на официальном сайте сообщили о том, что подрядная организация «Интех», которая занималась благоустройством площади Дворца искусств, не уложилась в установленные сроки.

Работы на объекте должны были завершиться 2 ноября, однако до сих пор не выполнен монтаж гранитной плитки в объеме около 325 квадратных метров, не уложена брусчатка на площади 300 квадратов. Также необходимо завершить монтаж фонтана, установить освещение и скамейки.

Подрядчик намерен сдать объект к 23 ноября. За срыв сроков предусматриваются штрафные санкции за каждый день просрочки.

Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».