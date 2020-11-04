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Новую лабораторию для диагностики на коронавирус откроют в Иркутске 10 ноября

Новую лабораторию для проведения анализов на коронавирусную инфекцию откроют в Иркутске 10 ноября, об этом заявила исполняющая обязанности главы минздрава региона Елена Голенецкая во время прямого эфира, который прошел в официальном аккаунте регправительства в соцсети «ВКонтакте».

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«Мы закупили оборудование для кожно-венерологического диспансера. И 10 ноября мы открываем новую лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции», – отметила Голенецкая.

Лаборатория будет открыта на федеральные средства, которые выделил минздрав РФ на улучшение диагностики коронавирусной инфекции – в общей сложности 15,7 миллиона рублей. На эти деньги также закупается дополнительное оснащение для Братской районной больницы, Усть-Илимской городской поликлиники №1. Эти учреждения сейчас проводят 300-400 анализов в сутки, после модернизации мощность лабораторий увеличится в три раза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Новую лабораторию для диагностики на коронавирус откроют в Иркутске 10 ноября
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