Лимит на онлайн-переводы для пенсионеров предложили ввести в России

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров, сообщает RT.

Свое предложение он изложил в письме и отправил его на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Такая мера необходима, поскольку пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников, которым отдают все свои деньги.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», – говорится в тексте письма.

По информации издания, количества краж с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое.