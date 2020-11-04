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Госпиталь для лечения внебольничной пневмонии в Шелехове планируют открыть в ноябре

Строящееся медучреждение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в городе Шелехове Иркутской области планируют сдать в ноябре, сообщает пресс-служба регправительства.

Для скорейшего открытия организации к ее строительству были привлечены дополнительные силы для выполнения отделочных работ, укладки линолеума, монтажа электропроводки. 

Госпиталь располагается рядом с районной больницей, он предусматривает 60 коек с возможностью расширения до 120 мест. К каждой койке будет осуществляться подача кислорода. Учреждение строит компания РУСАЛ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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