Госпиталь для лечения внебольничной пневмонии в Шелехове планируют открыть в ноябре

Строящееся медучреждение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в городе Шелехове Иркутской области планируют сдать в ноябре, сообщает пресс-служба регправительства.

Для скорейшего открытия организации к ее строительству были привлечены дополнительные силы для выполнения отделочных работ, укладки линолеума, монтажа электропроводки.

Госпиталь располагается рядом с районной больницей, он предусматривает 60 коек с возможностью расширения до 120 мест. К каждой койке будет осуществляться подача кислорода. Учреждение строит компания РУСАЛ.