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Снег и метели ожидаются в Иркутской области 5 ноября

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 5 ноября по области ожидаются снег и метели.

Осадки возможны днем в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах. Ветер по региону будет дуть в среднем со скорость 2-7 м/с, местами с порывами до 20 м/с, возможны метели. Температура ночью составит-3,-8°, в пониженных формах рельефа до -18°, днём +2,-3°, местами -7,-12°.

Существенных осадков в Иркутске не предвидится. В городе ночью будет дуть западный ветер 3-8 м/с, днем - юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -6,-8°, днём 0,+2°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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