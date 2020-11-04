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Иркутяне надели медицинские маски на городские памятники

Участники молодежных организаций региона в День народного единства провели акцию #НаденьМаску, в рамках которой раздали маски в общественном транспорте и на остановках, а также надели средства индивидуальной защиты на памятники Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

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<p>Источник: https://www.tripadvisor.ru/</p>

Источник: https://www.tripadvisor.ru/

Маски надели на такие скульптуры как «Турист» на пересечении улиц Карла Маркса и Литвинова, «Влюбленный в ожидании свидания» на улице Байкальской и персонажам комедийных фильмов Леонида Гайдая на площади Труда.

Также молодые люди раздавали желающим информационные буклеты с правилами использования средств индивидуальной защиты.

Акция #Наденьмаску прошла сегодня не только в Иркутске, но и в других городах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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