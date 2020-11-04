Застройщики Иркутской области в 2020 году ввели в эксплуатацию на 3% жилья больше, чем в 2019-м

Застройщики Иркутской области за девять месяцев 2020 года ввели в эксплуатацию на 3% жилья больше, чем за тот же период 2019 года, сдав 517,1 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона Максима Лобанова.

«В период распространения COVID-19 деятельность застройщиков не приостанавливалась и не прекращалась. <…> По оперативным данным Иркутскстата, общий объем ввода жилья на территории Иркутской области за период с января по сентябрь 2020 года составил 517,1 тысячи квадратных метров, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. До конца года планируется ввод 550,9 тысячи квадратов, что в целом обеспечит ввод на территории Иркутской области 1 миллион 68 тысяч квадратных метров жилья», – приводятся в сообщении слова Лобанова.

Всего в текущем году в регионе планируется ввести в строй на 44 тысячи квадратов жилья больше, чем в прошлом. Падение объемов строительства пока не отмечается.

В 2019 году в Иркутской области ввели в строй 1 миллион 24 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, в прошлом году была преодолена планка в 1 миллион квадратов. В регионе стоит задача довести к 2030 году объем жилищного строительства до 1,9 миллиона квадратных метров.