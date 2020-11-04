В России впервые за сутки выявлено более 19 тысяч случаев коронавируса

В России, по данным на 4 ноября, за последние сутки зарегистрировано 19 768 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число заразившихся в стране за сутки. Предыдущий максимум был — 18 665. Общее число заразившихся достигло 1 693 454.

За последние сутки умерли 389 человек, что также стало очередным рекордом (ранее — 366). За все время умерли 29 217.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноябре, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.