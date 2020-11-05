Трамп VS Байден: «черный лебедь» прилетит в США?

Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предостерег инвесторов от попыток предсказать, кто победит на президентских выборах в США и как на это отреагирует фондовый рынок.

Пандемия коронавируса навсегда изменила экономику, и некоторые отрасли уже не оправятся от ущерба независимо от того, кто победит на выборах, заявил он в интервью CNBC. Он посоветовал относиться к выборам как к «непрозрачной системе», в которой невозможно знать, что может произойти. Талеб напомнил, что в 2016 году инвесторы ожидали падения фондового рынка в случае победы Трампа, но произошло обратное. При этом он подчеркнул, что выборы не относятся к «черным лебедям», поскольку в любом случае известно, что один из кандидатов победит.

— На самом деле, возможен еще один сценарий, который смело можно назвать черным лебедем. Проигравший кандидат не признает свое поражение, - считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари». — Если дело дойдет до Верховного суда, то процесс определения нового главы Белого дома может затянуться и создать большую неопределенность. Это будет серьезным негативом для рынков. В любом случае падение американского рынка акций — это удар по уверенности потребителей в США, усиление мировой рецессии, обвал фондовых рынков и валют emerging markets по всему миру. В том числе, естественно, и в России. Конспирологи говорят, что дело может дойти от уличных столкновений и беспорядков до гражданской войны, которая изменит США и глобальную экономику до неузнаваемости. Префы «Сургутнефтегаза» и золото – лучшее лекарство от этих времен. Но если вы оптимист и ставите на Трампа, то однозначно я бы добавил в портфель Сбер, «Газпром» и «Яндекс».