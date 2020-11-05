Школьники из Иркутской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Подведены итоги финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в международном детском центре «Артеке» с 31 октября, сообщают в областной администрации.

Победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников со всей России. Как сообщили в министерстве образования региона, от Иркутской области в финал вышли 15 школьников, девять стали победителями.

Ульяна Богданова (Братск),

Елизавета Цмайло, Лилия Усачева, Борис Тарасов (Иркутск),

Полина Потапова ( Нукутский район),

Полина Каурова, Давид Иремашвили (Саянск),

Вера Галиева (Ангарск),

Арина Татаринова (Усть-Илимск).

Каждый одиннадцатиклассник получит приз в размере 1 млн рублей, который сможет направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей, средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов. Наставники победителей получат спецприз в 150 тысяч рублей, поездку на неделю в крымский отель «Мрия», а также ноутбук.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта онлайн. В нем принимали участие более миллиона человек В онлайне школьники оставляли заявку, рассказывали о себе и презентовали проекты. Только 1200 ребят вышли в финал и поехали в МДЦ «Артек». Там школьники со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Члены жюри определяли 600 лучших.