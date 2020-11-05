Каждый второй родитель следит за своими детьми в интернете

Лично следят действиями своих детей в интернете 48% россиян, что на 8% больше показателей прошлогоднего опроса исследовательского холдинга Ромир.

Увеличилась и доля родителей, которые лишь время от времени проверяют интернет-поведение детей – с 30% в 2019 г до 38% в 2020 г. Число тех, кто регулярно следит за действиями ребенка в гаджете, сократилось – с 15% в 2019 г до 10% в 2020 г.

Данные по родителям, которые отслеживают перемещение детей по городу за год совсем не изменились: в 2019-2020 году это делал 21%, планировали и планируют начать отслеживать 34% и не считают нужным это делать 38%.