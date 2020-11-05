Недельные расходы сокращаются уже вторую неделю подряд

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 26 октября по 1 ноября 2020 года недельные расходы россиян сократились, достигнув уровня 4555 рублей, что на 62 рубля ниже данных за предыдущие семь дней и на 44 рубля больше аналогичной недели прошлого года.

На неделе c 26 октября по 1 ноября объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и остановился на отметке в 4555 рублей.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 62 рубль меньше (1,3%), чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 44 рубля или на 1%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 26 октября по 1 ноября оказались выше среднего значения на 9 рублей или 0,2%.

«Расходы россиян продолжают сокращаться, однако это происходит в рамках волатильности. Рост к прошлому году не наблюдается из-за положительной динамики расходов в 2019 году. Будет интересно посмотреть, на каком уровне закрепится индекс», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.