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Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Усть-Куте

К крупным городам Иркутской области, охваченным коронавирусом, присоединяются города поменьше. Так крупная вспышка коронавируса не утихает в Усть-Илимске, суточный уровень заражения держится на высоком уровне уже несколько дней, сегодня он составил 4.7%.  Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Усть-Куте, городе вахтовиков, где долгое время ситуация оставалась стабильной. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 5 ноября.

Из 245 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 46 (всего 11 643),
  • в Усть-Илимске – 42 (всего 929)
  • в Ангарске – 38 (всего 2 558),
  • в Усть-Куте и Усть-Удинском районе – 35 (всего 1 558).
  • в Иркутском районе – 30 (всего 1 730).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 643,
  • Ангарск – 2 558,
  • Иркутский район – 1 730,
  • Усть-Кут – 1 558,
  • Братск – 1 454.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 761 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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