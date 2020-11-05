К крупным городам Иркутской области, охваченным коронавирусом, присоединяются города поменьше. Так крупная вспышка коронавируса не утихает в Усть-Илимске, суточный уровень заражения держится на высоком уровне уже несколько дней, сегодня он составил 4.7%. Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Усть-Куте, городе вахтовиков, где долгое время ситуация оставалась стабильной. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 5 ноября.

Из 245 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 46 (всего 11 643),

в Усть-Илимске – 42 (всего 929)

в Ангарске – 38 (всего 2 558),

в Усть-Куте и Усть-Удинском районе – 35 (всего 1 558).

в Иркутском районе – 30 (всего 1 730).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 643,

Ангарск – 2 558,

Иркутский район – 1 730,

Усть-Кут – 1 558,

Братск – 1 454.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 761 заболевших.