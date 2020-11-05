В Иркутской области рано говорить о нормализации ситуации с коронавирусом

Хотя суточное количество заболевших в Иркутской области стабилизировалось на уровне 240-245 человек, о нормализации эпидемиологической ситуации говорить рано: количество заболевших по-прежнему существенно превышает число выздоровевших, а число госпитализированных бьёт рекорды.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 761 заболевших.

За последние сутки умерло 13 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 613 человек: от COVID-19 491 человек, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 122 человек.

За последние сутки выздоровели 52 человека, за весь период эпидемии – 20 180.

Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 133 до 4 239 человек, это рекорд с начала пандемии.