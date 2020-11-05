Новости

В Иркутской области рано говорить о нормализации ситуации с коронавирусом

Хотя суточное количество заболевших в Иркутской области стабилизировалось на уровне 240-245 человек, о нормализации эпидемиологической ситуации говорить рано: количество заболевших по-прежнему существенно превышает число выздоровевших, а число госпитализированных бьёт рекорды.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в Иркутской области подтверждены 245 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 761 заболевших.

За последние сутки умерло 13 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 613 человек: от COVID-19 491 человек, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 122 человек.

За последние сутки выздоровели 52 человека, за весь период эпидемии – 20 180.

Читайте также:

Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Усть-Куте
5 ноября 2020
В Дании убьют всех норок для предотвращения мутации коронавируса
5 ноября 2020

Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 133 до 4 239 человек, это рекорд с начала пандемии.                                                                                                                                                            


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2671)


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
8 трендов на рынке продуктового ритейла
«Промо сегодня – больше, чем промо». Почему «Слата» делает ставку на эмоциональный маркетинг
ТС «Слата» исполняется 18 лет. Какие мероприятия и подарки ждут покупателей?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании