Россельхозбанк запускает рефинансирование ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых

Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому жители Приангарья могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

«Дополнительно к уже действующему льготному кредиту «сельская» ипотека Банк запустил еще один продукт, который поможет нашим клиентам экономить денежные средства по выплате ранее оформленных кредитов. Новый льготный ипотечный продукт позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на сельских территориях по привлекательной ставке 2,7% годовых», - отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.