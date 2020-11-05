Новый выпуск проекта «Цифровой сад» — о восприятии красоты в XXI веке

В новом выпуске проекта об осознанном потреблении «Цифровой сад» от СберПервого и Visa редакционный директор журнала Forbes Николай Усков рассуждает о «взрослении красоты», демократизации дресс-кода, смягчении гендерных ролей и объясняет, почему сегодня развитый эмоциональный интеллект важнее дорогих часов на деловой встрече.

В видео-мастер-классе можно найти ответы о том:

как изменилось восприятие красоты в XXI веке и какую роль в этом сыграли цифровые технологии;

почему андрогенность стала трендом нашего времени;

какие экзотические практики пришли на смену пластическим операциям;

что повлияло на демократизацию дресс-кода.

На платформе проекта «Цифровой сад» также можно узнать про главные спа-курорты в России, что такое китайский массаж гуаша и саундхилинг и какие четыре навыка являются основой развитого эмоционального интеллекта.

СберПервый и Visa в июле 2020 года представили образовательный проект об осознанном потреблении — «Цифровой сад». В каждом выпуске эксперты рассказывают, как окружающие нас вещи формируют личность, образ жизни и среду. На платформе представлены: видео-мастер-классы по дизайну, моде, искусству, гастрономии — гид по осознанному потреблению в разных сферах жизни; статьи о философии проекта и истории известных брендов, которые упоминают герои.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Среди привилегий СберПервого: премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые и инвестиционные продукты, доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых». Услуги СберПервого можно получить в 150 офисах по всей стране.