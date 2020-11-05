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Дезинфекцию домов в Иркутске в связи с COVID-19 проводят 2-3 раза в неделю

Дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов должна проводиться еженедельно. Об это говорится в указе губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, в областном центре такая работа осуществляется чаще – 2-3 раза в неделю.

В ходе дезинфекции обрабатываются дверные ручки входных групп, почтовые ящики, перила лестничных маршей, панели управления лифтами. Влажную уборку полов и стен производят в рамках тарифа, который утвержден в договоре управления. Кроме этого, убирают придомовые территории, осуществляется вывоз мусора.

– Зачастую жители путают дезинфекцию подъездов и их уборку. Обработка поверхностей в местах общего пользования не всегда сопровождается влажной уборкой. Также зачастую применяются дезсредства, которые не имеют запаха, и жители думают, что их подъезды не обрабатывают, – пояснил исполняющий обязанности заместителя мэра –председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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