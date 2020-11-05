В Иркутске ювелирный магазин пытались ограбить с помощью игрушечного пистолета

4 ноября в ювелирный салон, расположенного по улице Сухэ-Батора в Иркутске, зашли двое молодых людей и под угрозой предмета похожего на пистолет, сообщили, что это ограбление.

Один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж частного охранного предприятия и задержал двух юношей. По прибытии полиции на место преступление были изъяты следы пальцев рук и игрушечный пистолет черного цвета.

Позже сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на железнодорожном вокзале задержаны остальные подозреваемые в совершении преступления. Полицейские выяснили, что все пятеро задержанных прибыли в Иркутск 30 октября на маршрутном автобусе из Улан-Удэ. Также все они являются несовершеннолетними и в Республике Бурятия объявлены как безвести пропавшие. Двое налетчиков уже попадали в поле зрение полиции Бурятии по уголовному делу о краже в 2020 году.

В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные подростки помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Иркутске.

Видео с сайта 38.мвд.рф