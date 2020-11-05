В Иркутской области введено в оборот 23 тыс. га залежных земель

В 2020 году в Приангарье введено в оборот 23 тыс. га залежных земель, что на 15% превышает запланированные на этот год объёмы и на 2% больше прошлогоднего показателя. Об том сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– Хочу отметить работу в этом направлении сельхозтоваропроизводителей Братского района, которые подготовили 25% от общеобластных объемов. Активно работают Куйтунский, Тайшетский и Аларский районы, – подчеркнул глава регионального ведомства.

Министр также отметил, что сельхозтоваропроизводителям предоставляется субсидия на компенсацию части затрат на проведение культуртехнической мелиорации земель сельхозназначения.

– В 2020 году в минсельхоз региона поступило 120 проектов на проведение культуртехнических мероприятий на залежных землях, вовлекаемых вновь в сельхоз оборот. На данный момент прошли проверку и подготовлены на субсидирование 106 проектов на общую сумму 107,2 млн рублей. Всего в текущем году на это направление предусмотрено 112,8 млн рублей, в том числе 89,1 млн рублей – средств федерального бюджета, – рассказал Илья Сумароков.

Илья Сумароков напомнил, что мероприятия по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель реализуются в регионе четвертый год. За период с 2017 по 2019 годы введено 90,4 тыс. га.