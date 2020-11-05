Школы Иркутской области перейдут на дистанционное обучение после каникул

Школы Иркутской области переходят на двухнедельное дистанционное обучение с 9 ноября. Такое решение приняли сегодня, 5 ноября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области по рекомендации Роспотребнадзора.

Это необходимо для того, чтобы сдержать темпы распространения короновирусной инфекции в регионе. Актуальность этой меры признали и во время проведения оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 25 761 случай коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1077,3. Лечение на данном этапе проходят 8 203 человек, из них 4 239 лечатся в стационарах, 3 964 - на дому. За последние сутки прирост заболевших составил 245 человек.