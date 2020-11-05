В Приангарье занятость коечного фонда ковидными больными составляет 84,7%

В Иркутской области развернуто около 5 000 коек для заболевших коронавирусом, из них 1 278 – с подачей кислорода, об этом на заседании оперштаба сообщил председатель регионального Правительства Константин Зайцев.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября количество госпитализированных увеличилось до 4239 человек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%

– Мы имеем две крайне важные задачи, которые решаем в ежесуточном режиме – это снижение нагрузки на коечный фонд и своевременное обеспечение лекарственными препаратами аптечных сетей, стационаров и амбулаторных больных в соответствии со стандартом лечения, – подчеркнул председатель регионального Правительства Константин Зайцев.

На заседании штаба рекомендовали для снижения нагрузки на скорую помощь разрешить направлять пациентов из семейных очагов с подтвержденным на МСКТ типичным поражением легких в ковидный госпиталь, без предварительной госпитализации в провизорный госпиталь. Это позволит сэкономить медицинский ресурс. Как показывает практика, в 98 % случаев внебольничной пневмонии подтверждается коронавирусная инфекция.

По данным на 5 ноября, в Иркутской области подтверждены 245 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 25 761 заболевших.