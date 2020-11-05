«Топливное решение» от Сбера

На территории Иркутской области Байкальский банк Сбербанка реализует проект «Топливное решение». Сервис, работающий на базе IT-площадки, предоставленной Банком, организует систему контроля за расходом приобретенных ГСМ для служебного автотранспорта и позволяет организациям и компаниям стать участниками системы накопительных бонусов.

В Байкальском Банке проект работает с июля 2020 года, партнерами сервиса уже стали три крупных топливных компании: ОМНИ, «Крайснефть», «Союз и К». С 01.10.20 для всех пользователей «Топливного решения» действует бесплатное подключение к личному кабинету.

Никита Золотарев, директор Управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка:

«Расход топлива для любой организации является существенной статьей текущих расходов. Наш сервис помогает предприятиям - большим и малым, во-первых, вести еще более тщательный контроль за потреблением ГСМ и соблюдением лимитов их потребления, а во-вторых, это реальный источник экономии. Ведь сервис представляет собой единое IT-пространство потребителей, поставщиков товаров и услуг, банков и платежных систем. Для тех, кто рассчитывается бизнес-картами Сбербанка за топливо АЗС партнеров нашей программы, работает разноплановая система бонусов и скидок».

«Топливное решение», при расчетах за ГСМ бизнес-картами Сбербанка, предлагает участникам программы кэш-бэк от Банка и платежной системы – до 10%, скидки и акции от партнеров – до 30%, возмещение НДС - 20%. Так же специальное IT-решение предоставляет пользователям сервиса доступ к аналитическим данным, которые позволяют компании делать расчет экономичного расхода денежных средств, и к встроенной системе электронного документооборота (СЭД).