Предпринимательницы в Приангарье получили условные сроки за мошенничество на 110 млн рублей

Суд в Иркутской области огласил приговор двум местным предпринимательницам, признав их виновными в мошенничестве при строительстве развлекательного центра с ущербом в 110 млн рублей, жертвами которого стали более 250 граждан, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Установлено, что подсудимые планировали построить в городе Бирюсинск Тайшетского района развлекательный центр с боулингом, аквапарком и рестораном. Для развития проекта они использовали заемные средства банка. Когда деньги закончились, женщины начали уговаривать местных жителей заключить кредитные договоры, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят сами. Для успешного получения кредитов осужденные фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о зарплате и месте работы заемщиков и поручителей. В действительности люди не были трудоустроены и не имели постоянных источников дохода.

После женщины получали от введенных в заблуждение граждан от 400 тыс. до 1 млн рублей и распоряжались ими по своему усмотрению.

Кроме того, одна из подсудимых получила в банке кредит на сумму около 17 млн рублей, представив поддельные документы на недвижимость и автомобили. Своих обязательств по договору она также не исполнила.

"В результате противоправных действий подсудимых 255 потерпевшим, а также кредитной организации причинен ущерб в размере около 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом развлекательный центр так и не был построен.