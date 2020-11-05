Москва займет без премии

Москва столкнулась с рекордным в истории дефицитом городского бюджета из-за пандемии Covid-19. Проект столичной казны на 2021-23 годы сверстан с дырой в 1,033 трлн руб. В следующем году при доходах в 2,624 трлн руб. московские власти намерены потратить 3,152 трлн руб., что дает дефицит в размере 510 млрд руб. Это в девять раз больше предыдущего рекорда, установленного в 2014 году (55 млрд руб.). В бюджете, который на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% — налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, без обеспечения останется 16% расходов.

В бюджете на 2022-2023 годы запланированы доходы в 2,895 трлн и 3,161,3 трлн руб. соответственно, а расходы — 3,235,6 и 3,344,7 трлн руб. Дефицит, таким образом, составит 340,6 млрд и 183,4 млрд руб. соответственно (10,5% и 5,4% от размера бюджета). За январь-октябрь 2020 года Москва собрала в бюджет 2,154 трлн руб. доходов, потратив на 149 млрд руб. больше. Сейчас долг Москвы составляет 30 млрд руб. В следующем году запланированы займы на 396 млрд руб. в 2022 году — на 178,5 млрд руб., в 2023 году — на 44,1 млрд руб. В сумме за три года долг Москвы может вырасти, таким образом, более чем в 20 раз.

Чтобы покрыть дефицит и не останавливать инвестиции, столичные власти намерены впервые с 2013 года выйти на рынок займов, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– В принципе, надежность московских займов не ниже, чем у ОФЗ. Кстати, в 1998 году Россия объявила дефолт, а Москва нет. Покупатели – прежде всего государственные банки, хотя я бы выпустил и московские бонды для населения, ведь ставки по вкладам сейчас низкие, люди ищут альтернативу. Время для займов сейчас хорошее. Банк России начнет повышать ключевую ставку не раньше конца следующего года. Доходность будет аналогичной доходности ОФЗ, то есть без премии.