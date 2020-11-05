Рубль динамично укрепляется

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки продолжают серию мощного роста, начатую в день американских выборов. Индекс широкого рынка S&P500 вторые сутки прибавляет по 2%. Технологичный NASDAQ прибавляет в тех же пределах, хотя накануне подскочил на 4%. Европа растет не так внушительно, однако и там все индексы в зеленой зоне. Площадки развивающихся стран в среднем набирают более 3%, чего не наблюдалось с весны этого года.

Нефть закрепляется на достигнутых накануне высотах. Brent держится выше планки $41, доходя в моменте до $41,3 за бочку. С начала этой недели сырье отыграло в сумме около 12%. Данные по рынку труда в Америке, которые сегодня оказались хуже прогнозов, несколько притормозили растущий тренд, однако рост до $42 и выше остается весьма вероятным.

На таком фоне российский РТС сегодня переживает одну из самых сильных сессий за последние месяцы, прирастая к концу дня на 5%. В три прыжка, начиная с вечера понедельника, рынку удалось преодолеть расстояние в 130 пунктов, или 11,5%. Сегодня рынок под вечер удерживается выше 1160 пунктов, полностью закрывая провал, который начался еще 26 октября. Сейчас рынок на средних значениях предыдущего месяца. Ближайшая цель – 1180 пунктов. Но на этой неделе мы не ожидаем, что данная планка будет взята. Вероятнее всего, рынок притормозит, зафиксировавшись вблизи привычных 1150 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет не так внушительно, как РТС, вследствие противодействия со стороны окрепшего рубля. И тем не менее сегодня одна из лучших сессий для данного индикатора: в рублевом выражении рынок прибавляет до 3%. С минимумов понедельника проделан путь вверх в 7,5%, или почти 200 пунктов. Дальнейший подъем пока под вопросом. Рынок вернулся к равновесным значениям октября – чуть выше 2850 пунктов. Там же мы ожидаем его увидеть по итогам этой недели.

Лучше рынка сегодня торгуются: ТГК-2 (+5,5%), Алроса (+5,3%), TCS (+4,9%), Яндекс (+4,9%), Сбербанк (+4%). По большей части отскок произошел на уровни конца октября, кроме Яндекса и Сбербанка, которые идут с заметным опережением рынка. В первом случае мы наблюдаем отход к значениям 3-недельной давности. Сбербанк отыграл половину дивидендного гэпа, который образовался еще в начале октября, и сейчас его бумаги на уровнях начала сентября. Не исключаем, что в ближайшие недели мы увидим подъем Сбера к 230 за штуку, что дает +6% от текущих уровней.

Рубль вошел в фазу динамичного укрепления против основных валют. Доллар сегодня теряет до 2 рублей, или более 2,5%. Евро до 1,4 рубля, или порядка 1,5%. До конца текущей сессии иностранные валюты еще могут отыграть часть потерь. Ожидаем закрытие торгов вблизи 77,5 по доллару и 91,7 по евро. До конца недели цель по доллару – 76,5 рублей, по евро – 90,5.