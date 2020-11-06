Волонтеры ИркАЗа помогают строить медицинский центр в Шелехове

К строителям медицинского центра в Шелехове подключились сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ. Больше трех недель волонтеры трудятся на объекте, чтобы приблизить срок сдачи важного учреждения.

На стройке заняты более 100 работников подрядной организации, работы ведутся круглосуточно. Рабочий совет ИркАЗа предложил направить волонтеров завода для оказания помощи на завершающем этапе строительства.

Алексей Загерсон, председатель Рабочего совета ИркАЗа:

– Работа волонтеров – это вклад в скорейшее открытие медицинского центра. Обстановка с заболеваемостью в городе сложная, и такой объект здравоохранения сейчас очень нужен.

Сотрудники завода убирают строительный мусор, моют стены и потолок, расставляют мебель. Это позволяет быстрее монтировать медицинское оборудование и сократить срок от сдачи здания в эксплуатацию до приема первого пациента.

Ольга Тодоренко, председатель Молодежного совета ИркАЗа, волонтер:

– Строительство медицинского центра – проект сам по себе масштабный. А в период пандемии все становится еще сложнее. Поэтому, как только появилась возможность, участники Молодежного совета вместе с коллегами вышли на помощь.

Здание, в котором завершаются отделочные работы, уже подключено к сетям электроснабжения, канализации, водо- и теплоснабжения. Медцентр рассчитан на 60 мест, но проектом предусмотрена возможность увеличения вместимости до 90 и даже до 120 мест. Стоимость строительства составляет более 550 млн руб., инвестором проекта выступает компания РУСАЛ.