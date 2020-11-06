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Ситуация с коронавирусом в Бурятии немного стабилизировалась

Эпидемиологическая ситуация в Республике Бурятия по-прежнему сложная: заболевших больше, чем выздоровевших. Однако в последнюю неделю число новых случаев заражений не растет и стабилизировалось на уровне 230-240 человек в сутки. Региональный минздрав в преддверии сезона забоя домашнего скота рекомендовал жителям Улан-Удэ воздержаться от поездок в районы республики.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 6 ноября выявлено 232 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии – 12 975.  

Из 232 новых случаев COVID-19: 174 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 596 коек, занято – 2 209, свободно – 387. Занятость коечного фонда составляет 85,1%.

Амбулаторное лечение проходят 2 045 пациентов, наблюдается 9 949 человек. 

Всего выздоровели от COVID-19 – 8 501 (+135) человек.

За последние сутки в регионе 9 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 223 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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