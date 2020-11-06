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Иркутская нефтяная компания поставила 100 кислородных концентраторов в ковидные госпитали

ООО «Иркутская нефтяная компания» поставила более 100 кислородных концентраторов  лечебным учреждениям Иркутской области. Концентраторы вырабатывают медицинский кислород требуемой чистоты и являются крайне важным в лечении больных с заболеваниями органов дыхания.

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Иркутской городской клинической больнице (ГКБ) №1, на базе которой развернут госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оказывается помощь в обеспечении поставке лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты: костюмы защитные, маски, респираторы, перчатки, бахилы. Кроме того, компания оплачивает работу автомобиля с водителем, занятого на обслуживании амбулаторных больных ГКБ №1.

С начала пандемии COVID-19 Иркутская нефтяная компания уже неоднократно приобретала и передавала медучреждениям Иркутска и Усть-Кута медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Компания поставила аппараты искусственной вентиляции легких для больниц Иркутска, Усть-Кута.

Также в Усть-Куте компания финансирует строительство медицинского корпуса для лечения пациентов с внебольничной пневмонией стоимостью более 500 млн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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