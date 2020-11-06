Китай временно приостанавливает въезд россиянам

Китай из-за пандемии COVID-19 временно приостанавливает въезд из России людей с действительными китайскими визами и видом на жительство, об этом сообщила пресс-служба посольства КНР в РФ.

Отмечается, что запрет касается также тех, кто собирался в Поднебесную по личным делам, например, для воссоединения семьи.

Данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в диппредставительства КНР в России.