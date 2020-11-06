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Тесты на коронавирус дают неверный ответ в 40% случаев

Примерно в 30-40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат, сообщает Газета.ру со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева. По его словам, это не связано с качеством самих тестов, а с некачественным взятием биоматериала для исследования.

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«Приблизительно в 30-40% это [ложноотрицательный результат] происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — рассказал Авдеев во время открытого консилиума по вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Точность теста, по словам медика, зависит также и от того, когда был взят биоматериал. На ранней стадии больше шансов получить положительный результат.

Говоря о качестве самих ПЦР-тестов, которые используются в России, пульмонолог подчеркнул, что они «зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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