Сбербанк профинансирует развитие индустриального парка «Южные Врата» на 1,6 млрд рублей

Сбербанк предоставил инвестиционно-девелоперской компании Radius Group кредит на сумму 1,6 млрд рублей. Средства пойдут на дальнейшее развитие индустриального парка «Южные Врата».

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Проекты в сфере складской недвижимости находятся в фокусе внимания Сбербанка. Мы рады продолжению сотрудничества с нашим партнером Radius Group. Общий объём уже предоставленного Сбербанком финансирования в рамках проекта "Южные Врата" составил более 17 млрд рублей. Новая кредитная линия в размере 1,6 млрд рублей направлена на ввод в эксплуатацию следующей очереди проекта»

Алексей Романцов, инвестиционный директор Radius Group:

«Текущую ситуацию на рынке складской недвижимости можно охарактеризовать высоким спросом на помещения и исторически низким уровнем вакансии площадей. Одним из ключевых факторов в пользу принятия положительного решения о дальнейшем развитии парка послужила поддержка, полученная со стороны нашего многолетнего надёжного партнёра — Сбербанка. Сдача нового здания в эксплуатацию запланирована на II квартал 2021 года».

С 2008 года Radius Group реализует проект индустриального парка «Южные Врата». Общая площадь существующего парка, включая арендаторов и резидентов, на момент завершения нового здания составит 520 000 м2 с последующим потенциалом роста до 660 000 м2. Объект расположен на пересечении ключевых транспортных артерий: трассы М-4 («Дон»), А-107 (Московское малое кольцо, ММК) и строящихся пусковых комплексов трассы А-113 (ЦКАД). На сегодняшний день резидентами индустриального парка являются такие компании, как СДЭК, «ВсеИнструменты», Marschroute, Alibaba Group, Leroy Merlin, Decathlon, Kimberly Сlark, General Motors, John Deere, Next и др.

Индустриальный парк «Южные Врата» — обладатель многочисленных профессиональных наград, среди которых CRE Moscow Awards, Euromoney, FIABCI Prix d’Excellence Awards, Green Awards. Здания в «Южных Вратах» сертифицированы по стандартам энергоэффективности и экологичности BREEAM, LEED и GRESB.