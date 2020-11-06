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Сбер: как изменилось число покупок продуктов питания через интернет из-за коронавируса

Во время самоизоляции, сообщают аналитики Сбера, россияне активно заказывали продукты с оплатой через интернет, однако после того, как ограничения были сняты, они вернулись к более привычному способу. В целом доля клиентов, использующих этот канал шоппинга, составляет менее 2,5% по России и менее 7% в Москве.

Доля клиентов, покупающих продукты через интернет, по России в целом выросла с 2,9% в январе до 3,3% в марте. В Москве аналогичный показатель увеличился с 5,8% в январе до 8,7% в апреле. Летом, когда ограничения по перемещению отменили, а люди уехали на дачи и в отпуска, доля снизилась до 2,1% по России и 5,7% в Москве.

Для сравнения: в прошлом году этот показатель по Москве сократился с 1,6% в первом квартале до 1,3% в летние месяцы.

Аналитики отметили, что для интернет-заказов характерны более редкие и крупные покупки. Средний чек для POS-операций в 2020 году составляет 429 рублей, тогда как средняя онлайн-покупка обошлась клиенту в 1916 рублей. В месяц средний клиент Сбера делает 2,5 покупки с оплатой в интернете и больше 17 раз ходит в магазин. Но практика удалённых покупок понравилась россиянам, поэтому количество таких транзакций выросло почти в 1,5 раза с начала года, тогда как аналогичный показатель в магазинах вырос лишь на четверть.

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По мере роста благосостояния люди более активно используют этот канал покупок. Среди VIP-сегмента доля таких покупок составляет 5‒6%, тогда как среди массового сегмента — только 2‒3%. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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