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Банк «Приморье»: льготная ипотека продлевается

Банк «Приморье» продолжает принимать заявки от клиентов по программе «Льготная ипотека» от 5,9%. Постановление о продлении льготной ипотеки с государственной поддержкой подписал Премьер-министр РФ М. Мишустин.

Выдачу ипотечных кредитов по данной программе Банке «Приморье» осуществляет в партнерстве с Банком ДОМ.рф по агентской схеме. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке или таунхаусе у застройщиков по договору долевого участия или договору купли-продажи, также допускается покупка у юридического лица квартиры по договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Базовая ставка по «Льготной ипотеке» составляет 6,5% годовых, а при наличии первоначального взноса 50% и более снижается до 6,3%. Также дополнительный вычет к ставке могут получить клиенты, подтверждающие доход и занятость выпиской о состоянии лицевого пенсионного счета, при этом размер скидки составит 0,4 п.п.

Срок кредитования составляет от 3 до 20 лет. При этом ставка сохраняется в течение всего срока действия договора.

— Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для приобретения новостройки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и 6 млн рублей в других регионах страны, — рассказала руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — Важно отметить, что жестких ограничений по возрасту, наличию детей, году их рождения, как в «Дальневосточной» или «Семейной» ипотеке, нет, и поэтому воспользоваться ей сможет достаточно широкий круг клиентов.

Также важно отметить, что в счет первоначального взноса могут быть направлены средства Материнского (семейного) капитала.

Требования к заемщику с доходом — стандартные: возраст не моложе 21 года на момент оформления ипотечного кредита и не старше 65 лет на дату его окончания, стаж работы на последнем месте — не менее трех полных месяцев (при наличии непрерывного общего трудового стажа более года), при этом испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать, для ИП и собственников бизнеса необходимо не менее 24 месяцев безубыточной предпринимательской деятельности, также есть вариант оформления ипотечного кредита без документального подтверждения дохода и занятости, но размер первоначального взноса в этом случае будет выше.

Чтобы подать заявку на «Льготную ипотеку», необходимо предоставить паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие доход и трудовую деятельность, а также заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных. Для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, предоставление справки о доходах и трудовой книжки не требуется, что позволяет получить решение без ожидания документов от работодателя.

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Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение. Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

  • г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
  • г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.
  • г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-5069-99-59.
  • г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20
  • г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-4149-08-42.
  • г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48916-04-71.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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