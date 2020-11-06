Банк «Приморье»: льготная ипотека продлевается

Банк «Приморье» продолжает принимать заявки от клиентов по программе «Льготная ипотека» от 5,9%. Постановление о продлении льготной ипотеки с государственной поддержкой подписал
Выдачу ипотечных кредитов по данной программе Банке «Приморье» осуществляет в партнерстве с Банком ДОМ.рф по агентской схеме. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке или таунхаусе у застройщиков по договору долевого участия или договору
Базовая ставка по «Льготной ипотеке» составляет 6,5% годовых, а при наличии первоначального взноса 50% и более снижается до 6,3%. Также дополнительный вычет к ставке могут получить клиенты, подтверждающие доход и занятость выпиской о состоянии лицевого пенсионного счета, при этом размер скидки составит 0,4 п.п.
Срок кредитования составляет от 3 до 20 лет. При этом ставка сохраняется в течение всего срока действия договора.
— Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для приобретения новостройки в Москве,
Также важно отметить, что в счет первоначального взноса могут быть направлены средства Материнского (семейного) капитала.
Требования к заемщику с доходом — стандартные: возраст не моложе 21 года на момент оформления ипотечного кредита и не старше 65 лет на дату его окончания, стаж работы на последнем месте — не менее трех полных месяцев (при наличии непрерывного общего трудового стажа более года), при этом испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать, для ИП и собственников бизнеса необходимо не менее 24 месяцев безубыточной предпринимательской деятельности, также есть вариант оформления ипотечного кредита без документального подтверждения дохода и занятости, но размер первоначального взноса в этом случае будет выше.
Чтобы подать заявку на «Льготную ипотеку», необходимо предоставить паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие доход и трудовую деятельность, а также заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных. Для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда РФ, предоставление справки о доходах и трудовой книжки не требуется, что позволяет получить решение без ожидания документов от работодателя.
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Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение. Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
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