Чистая прибыль банка «Восточный» за 9 месяцев 2020 года составила 3,9 млрд рублей

Банк «Восточный» подвел итоги работы за 9 месяцев 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль банка составила 3,9 млрд рублей. По сравнению с 31.12.2019 года собственный капитал банка увеличился на 14,6% и составил 33,9 млрд рублей. Рост капитала произошел за счет прибыли от деятельности банка в 2020 году.

Кредитный портфель банка составил 105,3 млрд рублей, снизившись на 5,2% по сравнению с кредитным портфелем на 31.12.2019 года вследствие сокращения общего спроса из-за ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года. Вложения в высоколиквидные долговые бумаги выросли более чем в 2 раза до 18,6 млрд рублей по сравнению с портфелем ценных бумаг на 31.12.2019 года. Располагаемые денежные средства банка за прошедшие 9 месяцев 2020 года увеличились на 8,5 млрд рублей и на 30.09.2020 года составляли 17,7 млрд рублей. Активы банка составили 191,7 млрд рублей, увеличившись в 3 квартале 2020 года.

Текущий уровень средств физических лиц на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности снизился на 3,3% по сравнению с началом года и составил 142,9 млрд рублей, данное снижение наряду со снижением процентных ставок привело к сокращению процентных расходов. Сокращение средств клиентов – результат гибкого управления ликвидностью вследствие сокращения темпов кредитования. При этом банк продолжает сохранять высокий запас ликвидности.

Несмотря на экономический спад и усиление нестабильности на финансовых рынках, которые были вызваны пандемией COVID-19 и потребовали дополнительного начисления резервов, банк «Восточный» уверенно генерирует прибыль, что свидетельствует об эффективности принятых антикризисных мер и успешной адаптации стратегии банка к новым обстоятельствам. За прошедшие 9 месяцев 2020 года у банка выросли нормативы достаточности капитала, что также демонстрирует укрепление финансового положения банка. Норматив достаточности базового капитала вырос на 0,6 п.п. и составил 6,0%. Нормативы достаточности основного капитала и достаточности собственных средств выросли на 1,6 п.п. и 1,7 п.п. и составили 9,3% и 10,7% соответственно.

«Несмотря на непростую ситуацию на рынке потребительского кредитования и возросшие в связи с пандемией коронавируса макроэкономические риски, а также управленческие вызовы, связанные с переводом части сотрудников на удаленный режим работы, «Восточный» не просто сохраняет устойчивость своего финансового положения, но и зарабатывает прибыль и продолжает активно развиваться. В третьем квартале мы улучшили условия по нескольким актуальным продуктам и усилили цифровую составляющую нашего бизнеса. Сейчас практически все услуги клиенты банка «Восточный» могут получать удаленно – через Контактный центр, интернет- и мобильный банк», – сказала Светлана Труханович, и.о. Председателя Правления банка «Восточный».