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Примсоцбанк расскажет, как снизить риск нарушения валютного законодательства

Примсоцбанк приглашает руководителей и бухгалтеров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Как снизить риск нарушения валютного законодательства».

На семинаре будут освещены следующие темы:

  • Административная ответственность по КоАП РФ с 31.07.2020 года;
  • Минимизация рисков по основным валютным нарушениям;
  • Информационная система «Одно окно» в сфере ВЭД в 2021 году.

Мероприятие пройдёт 17 ноября 2020 года (в Екатеринбурге - 09 ноября в 11:00 по МСК, подробнее здесь) в 10:00 по московскому времени (17:00 по Владивостоку). Продолжительность вебинара – 1 час. В качестве лектора выступит Елена Алексеевна Михайлюкова – начальник управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02.
Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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