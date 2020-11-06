Примсоцбанк расскажет, как снизить риск нарушения валютного законодательства

Примсоцбанк приглашает руководителей и бухгалтеров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Как снизить риск нарушения валютного законодательства».



На семинаре будут освещены следующие темы:

Административная ответственность по КоАП РФ с 31.07.2020 года;

Минимизация рисков по основным валютным нарушениям;

Информационная система «Одно окно» в сфере ВЭД в 2021 году.

Мероприятие пройдёт 17 ноября 2020 года (в Екатеринбурге - 09 ноября в 11:00 по МСК, подробнее здесь) в 10:00 по московскому времени (17:00 по Владивостоку). Продолжительность вебинара – 1 час. В качестве лектора выступит Елена Алексеевна Михайлюкова – начальник управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.



Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

