ПСБ проводит акцию "Такси" для клиентов малого и среднего бизнеса

ПСБ в рамках банковского обслуживания клиентов сегмента МСБ запустил новую акцию — банк предлагает предпринимателям услугу бесплатного такси.



Услугой "Такси" можно воспользоваться для прохождения процедуры идентификации, которая проводится при заключении договора на открытие расчетного счета юридического лица. Существует несколько способов удостоверить свою личность: прийти в офис банка, пригласить выездного менеджера ПСБ в удобное для клиента время и место, а теперь также доступна новая опция - можно приехать в офис банка на такси, предоставленном ПСБ.



Для участия в акции предпринимателю необходимо подать заявку на открытие счета, выбрать офис, где ему удобно пройти процедуру заключения договора, и договориться с менеджером банка о времени встречи.



«Безопасность и комфорт наших клиентов являются для ПСБ главным приоритетом. Услуга такси приобретает особую актуальность в условиях распространения коронавирусной инфекции — она не только позволяет предпринимателям добраться до офиса банка с максимальным удобством, но и ограничивает посещение мест массовых скоплений людей. После открытия расчетного счета клиенту становятся доступны интернет- и мобильное приложение ПСБ, которые также позволяют дистанционно пользоваться широким спектром продуктов и услуг банка» , — отметил старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.



На данный момент ПСБ проводит акцию в Москве, в будущем она может быть запущена и за пределами столицы.