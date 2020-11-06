Наталия Юдина удостоена премии им. Н.В. Огаркова за вклад в развитие ОПК

Наталия Юдина, старший вице-президент - директор дирекции клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ, удостоена премии им. Н.В. Огаркова за особый вклад в организацию финансирования предприятий ОПК. В ПСБ Наталия Юдина курирует банковское обслуживание предприятий оборонной промышленности, в том числе финансирование разработок перспективной военной техники, современных производств на базе действующих предприятий ОПК, разработку и реализацию льготных программ по поддержке промышленных предприятий, обслуживание контрактов по линии военно-технического сотрудничества и государственного оборонного заказа.

Наталия Юдина принимала активное участие в организации финансирования строительства Национального центра вертолетостроения, занималась финансовым оздоровлением ряда предприятий радиоэлектронной и авиационной промышленности. При ее непосредственном участии был реализован проект создания многофункционального истребителя Су-35.

Премию имени маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова учредил в 2017 году Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Ежегодно Центр объявляет лауреатов за вклад в укрепление обороноспособности страны, в области военной науки и военной экономики, разработки и создания вооружений и военной техники.