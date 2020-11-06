Солид Банк предложил приобрести серебряные монеты «Георгий Победоносец» по акционной цене

Российско-японский Солид Банк предлагает приобрести серебряные инвестиционные монеты Банка России «Георгий Победоносец» по акционной цене.

Драгоценные металлы традиционно являются тихой гаванью в периоды нестабильности и непредсказуемости в мировой экономике. Не стала исключение и нынешняя эпоха – перемен, революций, пандемии… Весь мир в поисках спокойного и надежного места для своих сбережений. При этом, разумеется, как частным, так и профессиональным инвесторам хотелось бы не только сохранить деньги, но и приумножить.

Одним из наиболее простых инструментов для этого является вложение в драгоценные металлы. Золото и серебро ежеквартально пробивают исторические максимумы, котировки на бирже перечеркивают все самые смелые прогнозы. И эксперты единодушны во мнении, что драгметаллы не достигли своего пика и будут еще расти и расти.

И если в прошлом квартале лидером было золото, то к концу года на сцену вырвалось серебро. Спрос на него и, как следствие рост цены, обусловлен потребностями различных отраслей промышленности на фоне снижающихся объемов производства из-за пандемии.

С начала года серебро выросло в цене на 32%, потенциал роста еще до 25% в ближайшие полгода. Дальше аналитики пока не заглядывают, т.к. коэффициент неопределенности в современном мире очень велик. Уже не раз в 2020 году драгметаллы на бирже «рвали шаблоны» всем опытным инвесторам, устраивая невообразимые ралли, росли в цене как никогда ранее. Для начинающих инвесторов серебро более привлекательно гораздо более доступной ценой, по сравнению с золотом. Начать вкладывать в серебро может позволить себе каждый.

Самым простым и безопасным способом вложиться в серебро является приобретение инвестиционных монет. Жемчужиной среди российских инвестиционных монет является серебряная монета высшей пробы «Георгий Победоносец»., выпускаемый банком России.

Приобрести монеты можно в Центральном офисе Солид Банка во Владивостоке, по адресу:

ул. Алеутская, 33 (ориентир ТЦ «Родина».

До конца года на монеты установлена акционная цена.

Узнать стоимость, а также забронировать необходимое количество монет можно по телефону кассы: 8 (423) 226-06-80 (доб. 11-37)



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