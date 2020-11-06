Антирекорды второй волны коронавируса в Приангарье: 253 заболевших, 19 умерших

О нормализации эпидемиологической ситуации в Иркутской области говорить рано. Сегодня, 6 ноября, в регионе зафиксированы новые антирекорды второй волны коронавируса: впервые 19 человек умерли, 253 заболели.

По данным оперативного штаба, на 6 ноября в Иркутской области подтверждены 253 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 014 заболевших.

За последние сутки умерло 19 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 632 человек: 509 от COVID-19, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 123 человека.

За последние сутки выздоровели 124 человека, за весь период эпидемии – 20 304.

Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 7 до 4 246 человек.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноября, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.

В Иркутской области пик заболеваемости ожидается на месяц позже, чем в России.