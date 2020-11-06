Братск обогнал Иркутск по числу заболевших коронавирусом за сутки

Сегодня, 6 ноября, крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Братске, суточный уровень заражения подскочил до 4.3%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 6 ноября.
Из 253 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Братске – 63 (всего 1 517),
- в Иркутске – 58 (всего 11 701),
- в Ангарске – 54 (всего 2 612),
- в Усть-Илимске – 39 (всего 968),
- в Эхирит-Булагатском районе – 21 (всего 754).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 11 701,
- Ангарск – 2 612,
- Иркутский район – 1 743,
- Усть-Кут – 1 558,
- Братск – 1 517.
По данным оперативного штаба, на 6 ноября в Иркутской области зафиксированы новые антирекорды второй волны коронавируса: впервые в регионе 19 человек умерли, 253 заболели. Всего с начала эпидемии выявлено более 26 тысяч заболевших.