Житель Иркутской области оплатил долг по налогам в 229 тысяч рублей, чтобы улететь в Таджикистан

Житель Приангарья оплатил долг по налогам в 229 тысяч рублей для того, чтобы улететь в Таджикистан, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что мужчина не платил за налоги вовремя. Чтобы побудить его вернуть деньги, приставы ограничили гражданину возможность выехать за границу.

Поскольку жителю Тайшетского района нужно было срочно уехать за пределы России, он вернул долг в полном объеме. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей. После этого запрет на поездки за границу был снят.