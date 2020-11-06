Поиски пропавшего в июле самолета Ан-2 в Иркутской области приостановили

Возобновленные 27 октября поиски самолета Ан-2, пропавшего в июле, приостановили в Иркутской области, они пока не принесли результатов, сообщает ТАСС.

«Наши сотрудники и другие участники поисковой группы отработали по плану все секторы местности, провели аэрофотосъемку и видеосъемку, сейчас эти материалы находятся на обработке, специалисты их отсматривают. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, пока результатов не дали. Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств», – цитирует ТАСС слова собеседника из МЧС.

Поиски самолета проводили в Черемховском районе Иркутской области. Для операции задействовали вертолет, беспилотный летательный аппарат и наземные группы.

Всего за время поисков самолета в Иркутской области и Республике Бурятия было совершено 186 вылетов воздушных судов, с помощью которых обследовали почти 38,5 тысячи квадратных километров территории. С применением беспилотных летательных аппаратов осмотрели 1,7 тысячи квадратных километров, дельтапланов - 240, наземные группы обследовали 685 квадратных километров.