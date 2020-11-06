Решившая разбогатеть на бирже воспитатель детского сада из Усть-Илимска отдала аферистам 2,4 млн рублей

Воспитатель из города Усть-Илимска Иркутской области, решившая разбогатеть на бирже, отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей, сообщает региональная полиция.

«10 октября заявительница в социальной сети нашла объявление об инвестициях денежных средств под высокий процент, перешла по ссылке, указанной в объявлении, и произвела регистрацию. В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина, представившись менеджером биржевой компании, предложил заработать деньги путем инвестирования и получения прибыли», – отмечается в сообщении.

Для начала женщину попросили внести 1 тысячу долларов, пообещав, что сумма будет расти. Далее гражданка переводила мошенникам разные суммы вплоть до 21 октября. Деньги она брала в кредит.

Спустя время, телефоны лжеброкеров стали недоступными. Женщина, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

По факту преступления проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.