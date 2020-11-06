Жители Приангарья обратились к Путину с просьбой открыть военный госпиталь для больных COVID-19

Петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министрам здравоохранения РФ, создали жители Иркутской области на платформе Сhange.org. В своем обращении они попросили открыть военный госпиталь для больных коронавирусом людей.

«Просим помощи от федерального центра в открытии быстровозводимых COVID-госпиталей и помощи дополнительных врачей в лечении пациентов в Иркутске и области. В то время, когда Россия оказывает международную помощь другим государствам в профилактике и лечении, ситуация в российских регионах катастрофически ухудшается», – отмечает автор документа.

Он также утверждает, что в Приангарье не хватает коек для больных людей, и на конец октября очередь на госпитализацию составляла 600 человек. Со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елену Голенецкую автор сообщает, что «стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе нет».

За неделю петицию подписали почти 2 тысяч человек.