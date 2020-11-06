Иркутск признали лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии 2020 года в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса».

Столица Восточной Сибири заняла первое место среди городов с населением до 1 миллиона человек.

Столица Восточной Сибири заняла первое место среди городов с населением до 1 миллиона человек.

Кроме того, иркутский отель Sayen победил в номинации «Лучшая концепция малого отеля».

Итоги конкурса объявили накануне в Москве. Выбор победителей осуществлялся с помощью народного онлайн-голосования.