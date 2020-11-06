Количество наличных денег у россиян выросло на 28,3% до рекордных 12,1 триллиона рублей

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, что на 28,3% больше, чем годом ранее, по словам аналитиков, это рекордный рост, сообщает РБК со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

«Наличные деньги вне банковской системы <...> продемонстрировали рекордный рост – 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом – на 1 марта 2020 года – этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процент», – отметил Осадчий.

По словам эксперта, основной вклад в прирост объема наличных внесли март – 5,9 процента за месяц – и апрель – 6,6 процента. Это связано с паническими настроениями в начале эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков. В настоящее время этот процесс замедлился: прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.

Такая ситуация создает инфляционные риски. К слову, тенденция к сбережению денег «под матрацем» замечена по всему миру.