Суд обязал организатора концерта Ольги Бузовой в Иркутске и Ангарске выплатить 221 тысячу рублей

Арбитражный суд Приангарья обязал организатора шоу-программ «Принимай меня» Ольги Бузовой в Иркутске и Ангарске Константина Самойлова выплатить 221 тысячу рублей в пользу Российского авторского сообщества (РАС), следует из документа, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В тексте решения сообщается, что РАС обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с просьбой взыскать долг с Самойлова, который заключил договор с сообществом на использование произведений во время концерта Бузовой в Иркутске и Ангарске, однако авторское вознаграждение за них не выплатил.

«Согласно отчетам пользователя, сумма авторского вознаграждения за Иркутск составила 87 475 руб., за 24.11.2019 г. Ангарск – 112 300 руб., всего 199 775 руб., которая до настоящего времени ответчиком не выплачена», – отмечается в тексте решения. Также отмечается, что Самойлов должен 21 тысячу рублей неустойки.

Ответчик же указал, что не подписывал никаких документов на проведение концертов, не является организатором мероприятия и в момент подписания находился в Европе, а также другие факты, свидетельствующие о его непричастности к делу, которых не было достаточно для доказательства правоты Самойлова.

Суд постановил выплатить указанную истцом сумму в полном объеме, а также госпошлину в 7 тысяч рублей.