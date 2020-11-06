В России выявлено более 20 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 6 ноября, в России за последние сутки выявлено 20 582 заразившихся коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 733 440.

За сутки умерли 378 человека. За все время — 29 887.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноября, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.